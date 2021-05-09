Четыре спальни, все удобства. Какие дома построят близким погибших от вторжения

Сегодня в Баткене местные чиновники заложили капсулу под строительство 36 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя кабинета министров в регионе.

Для строительства выделено два гектара земли в квартале Чет-Булак. В каждом доме с четырьмя спальнями предусмотрены все условия для проживания и шесть соток земли во дворе. В этом районе также будет построен детский сад и парк.

Строительные работы планируется завершить в течение двух месяцев.