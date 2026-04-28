Строительство детского центра «Баластан» в Таласе завершено на 50 процентов

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдан Орунтаев в рамках рабочей поездки в Таласскую область ознакомился с ходом реализации ряда крупных проектов.

По данным Минстроя, одним из объектов, строящихся в городе Таласе, стал детский развлекательный центр «Баластан». Возведение объекта начато в 2025 году, на сегодняшний день выполнено около 45-50 процентов работ.

Министр дал ряд поручений руководителям органов местного самоуправления и ответственным службам.

Общая площадь комплекса составляет 6,5 гектара, он будет состоять из 9 корпусов и в перспективе станет одним из культурных и экономических центров города. Проектом предусмотрено строительство аттракционов, игровых площадок для детей с ограниченными возможностями здоровья, современного кинотеатра, конгресс-зала, а также объектов общественного питания.

С вводом объекта в эксплуатацию будет создано более 200 рабочих мест.