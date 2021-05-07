Сотрудники ГРС выехали в БНИЦТиО, чтобы восстановить документы раненым

Сотрудники Государственной регистрационной службы провели в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии (БНИЦТиО) документирование граждан, которые во время конфликта потеряли свои документы. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, сотрудники мобильной группы заполнили все необходимые бланки, сфотографировали и осуществили сбор необходимых документов. Все мероприятия по документированию граждан, пострадавших в ходе событий на кыргызско-таджикской границе, а также услуги выездного документирования производятся за счет ГРС.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.