Вакцину от COVID-19 Moderna назвали лучшей на Всемирном конгрессе вакцин

Разработку американской компании Moderna и Национального института здоровья США назвали лучшей вакциной от COVID-19 на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021). Об этом сообщает РИА Новости.

В шорт-лист награды «Лучшая вакцина от COVID» также вошли российская вакцина «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, американские Janssen и Novavax, канадская Medicago, препарат от британско-шведской AstraZeneca, вакцина от Pfizer/BioNTech, разработка индийской фармкомпании Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis. По какому принципу происходил отбор, не уточняется.

Напомним, что в начале мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину американской компании Moderna в список рекомендованных для экстренного использования препаратов от коронавируса. Ранее ВОЗ одобрила вакцины от Pfizer, Janssen и еще две от AstraZeneca.