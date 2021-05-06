18:31
USD 84.79
EUR 101.79
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцину от COVID-19 Moderna назвали лучшей на Всемирном конгрессе вакцин

Разработку американской компании Moderna и Национального института здоровья США назвали лучшей вакциной от COVID-19 на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021). Об этом сообщает РИА Новости.

В шорт-лист награды «Лучшая вакцина от COVID» также вошли российская вакцина «Спутник V» от Центра имени Гамалеи, американские Janssen и Novavax, канадская Medicago, препарат от британско-шведской AstraZeneca, вакцина от Pfizer/BioNTech, разработка индийской фармкомпании Bharat Biotech и препарат для животных Zoetis. По какому принципу происходил отбор, не уточняется.

Напомним, что в начале мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину американской компании Moderna в список рекомендованных для экстренного использования препаратов от коронавируса. Ранее ВОЗ одобрила вакцины от Pfizer, Janssen и еще две от AstraZeneca.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193109/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. В Бишкеке усилят работу по проверке соблюдения санитарных правил
Третья волна COVID-19. Школы Каинды снова ушли на удаленку
Для зараженных COVID-19 свободны 132 койки в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 154,7 миллиона, умерли более 3,2 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 38 человек, 477 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
За сутки выявили 320 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 97 278
Глава ВОЗ поддержал предложение США отказаться от патентов на вакцины
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
Сотрудники &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Газпром нефти Азии&raquo; поздравили ветеранов ВОВ Сотрудники «Газпром Кыргызстан» и «Газпром нефти Азии» поздравили ветеранов ВОВ
Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»
Группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;Кыргызстане передала свыше 5&nbsp;миллионов сомов Баткену Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане передала свыше 5 миллионов сомов Баткену
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить? Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
6 мая, четверг
18:30
7 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет 7 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:17
В Баткенской области все еще находят неразорвавшиеся мины и боеприпасы
18:14
Вакцину от COVID-19 Moderna назвали лучшей на Всемирном конгрессе вакцин
18:03
На Сахалине с пищевым отравлением госпитализировали 12 кыргызстанцев
18:01
Самбисты Кыргызстана выступили против использования в спорте допинга