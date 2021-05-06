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Общество
Сюжет: COVID-19

900 медиков КР прошли программу обучения по быстрому реагированию на COVID-19

В Кыргызстане завершается проект USAID, направленный на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте организации.

По ее данным, проект устойчивости местной системы здравоохранения реализовывается в Кыргызстане с 1 апреля 2020 года, его стоимость $2,9 миллиона.

В рамках проекта 900 специалистов здравоохранения прошли программу обучения по быстрому реагированию на COVID-19.

Медицинские учреждения и лаборатории по всей стране усовершенствовали свои рабочие процедуры и протоколы. Улучшены процедуры сбора, хранения и транспортировки образцов COVID-19 для обеспечения безопасности. Закуплены шесть кислородных концентраторов большой емкости, которые установлены в пяти больницах в Бишкеке, Чуйской области и Оше.

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Чтобы решить проблему нехватки медицинских специалистов, проект поддержал пилотную модель универсальной медсестры в районах красной зоны больниц, где проходят лечение пациенты с COVID-19.

Также усовершенствована система управления данными государственных лабораторий. Она помогает Министерству здравоохранения более эффективно управлять информацией о более чем 400 тысячах тестов на COVID-19 и другими связанными данными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193088/
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