Ситуация на границе. ГРС продолжает восстанавливать документы пострадавших

Сотрудники территориальных подразделений Государственной регистрационной службы Баткенского и Лейлекского районов и города Сулюкты продолжают работу по документированию граждан, пострадавших во время приграничного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Специалисты работают в селах Кок-Таш, Максат и в Баткене. Для оперативности на местах развернуты мобильные ЦОНы. Уже принято 47 заявлений на изготовление паспорта ID-карт образца 2017 года гражданина КР, 7 заявлений о восстановлении свидетельства о смерти, 34 свидетельства о рождении и 10 свидетельств о браке.

«Трое этнических кыргызов, проживающих в селе Максат Лейлекского района Баткенской области, обратились с ходатайством о приеме в гражданство Кыргызстана. Кроме того, со стороны местных отделов ГУ «Унаа» в селе Максат ведутся работы по восстановлению документов водителей, уничтоженных или утерянных в ходе беспорядков. На стадии восстановления 12 водительских удостоверений и техпаспортов на авто», — говорится в сообщении.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.