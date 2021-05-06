12:02
USD 84.79
EUR 101.79
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. ГРС продолжает восстанавливать документы пострадавших

Сотрудники территориальных подразделений Государственной регистрационной службы Баткенского и Лейлекского районов и города Сулюкты продолжают работу по документированию граждан, пострадавших во время приграничного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба ГРС.

Специалисты работают в селах Кок-Таш, Максат и в Баткене. Для оперативности на местах развернуты мобильные ЦОНы. Уже принято 47 заявлений на изготовление паспорта ID-карт образца 2017 года гражданина КР, 7 заявлений о восстановлении свидетельства о смерти, 34 свидетельства о рождении и 10 свидетельств о браке.

«Трое этнических кыргызов, проживающих в селе Максат Лейлекского района Баткенской области, обратились с ходатайством о приеме в гражданство Кыргызстана. Кроме того, со стороны местных отделов ГУ «Унаа» в селе Максат ведутся работы по восстановлению документов водителей, уничтоженных или утерянных в ходе беспорядков. На стадии восстановления 12 водительских удостоверений и техпаспортов на авто», — говорится в сообщении.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Главы правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы — председатели ГКНБ своих стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали совместное заявление по демаркации границы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193048/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
Президент с рабочей поездкой прибыл в Баткенскую область
МВД. Обстановка в приграничных с Таджикистаном районах спокойная
Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана
Чиновники Таджикистана размещают фейки, используя фото сожженного села Максат
МИД: Верховный комиссар ООН по правам человека следит за ситуацией на границе
После конфликта. В Кок-Тереке военная техника уничтожила дома только кыргызов
Власть нас не слышит: жители села Максат боятся и никому не верят
После конфликта. Как выглядит стратегический водозабор «Головной» сегодня
Чиновники рассказали, что значат надписи «ОМП» на сожженных домах в Максате
Ситуация на границе. В Баткенской области работают 8 из 72 автобусных маршрутов
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»
Группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;Кыргызстане передала свыше 5&nbsp;миллионов сомов Баткену Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане передала свыше 5 миллионов сомов Баткену
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить? Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов! Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
6 мая, четверг
12:00
Конфликт на границе. Из Кыргызстана сделали врага, чтобы объединить таджиков Конфликт на границе. Из Кыргызстана сделали врага, чтоб...
11:40
В селе Лебединовка похитили 26-летнюю девушку
11:39
Для зараженных COVID-19 свободны 132 койки в медучреждениях Бишкека
11:37
Депутат рассказал, почему восстановление домов не решит проблему баткенцев
11:32
Международные правозащитники о ситуации на границе: Атаки на людей неоправданны