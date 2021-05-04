18:42
USD 84.80
EUR 102.18
RUB 1.13
Общество
Сюжеты: Приграничные конфликты, Скандалы с чиновниками

Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену

Бывший губернатор Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев предложил назначить экс-заместителя Таможенной службы Райымбека Матраимова главой дирекции по восстановлению Баткенской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сторонники Райымбека Матраимова называли его «отличным организатором и менеджером», поэтому ему нужно дать шанс помочь стране и реабилитировать себя в глазах общественности.

«Если человек действительно хороший организатор, то он покажет себя в деле, организует работу и получит шанс реабилитироваться в глазах общественности. Говорят, он человек зажиточный, а значит, не будет растачивать деньги, собранные для помощи жителям Баткена, и история с восстановлением Оша в 2010 году не повторится. Он также сможет внести хороший вклад в сбор пожертвований, привлекая друзей и партнеров. Я думаю, лучше было бы дать большой шанс Матраимову, чем обвинять его, не зная всех обстоятельств. Нужно сконцентрировать в одном месте и организовать всю поступающую помощь. Это мое личное мнение», — написал Эмильбек Каптагаев.

Напомним, бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. В камере бывший таможенник пожаловался на ухудшение здоровья, его госпитализировали в частную клинику. Там он пролежал больше месяца.

А в октябре 2020 года органы нацбезопасности начали первое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192904/
просмотров: 1320
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. В Баткенской области работают 8 из 72 автобусных маршрутов
Ситуация на границе. Виновных должна найти комиссия, считает депутат
Ситуация на границе. Патрулирование нарядами осуществляется по всей линии
Три месяца спустя. Улукбек Марипов объяснил свою ошибку с водозабором «Головной»
Это не контрабанда. В ГКНБ отреагировали на видео с бензовозами вблизи границы
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
Ситуация на границе. Кыргызстан не ратифицировал Римский статут
Ситуация на границе. Из зоны конфликта эвакуировано больше 40 тысяч людей
Ситуация на границе. МЧС опровергает информацию о нехватке гумпомощи
Ситуация на границе. По последним данным, разрушено и сожжено 120 жилых домов
Популярные новости
Нужно&nbsp;ли передислоцировать Государственную пограничную службу на&nbsp;юг? Опрос Нужно ли передислоцировать Государственную пограничную службу на юг? Опрос
У&nbsp;Алмазбека Атамбаева предынфарктное состояние&nbsp;&mdash; заявляет адвокат У Алмазбека Атамбаева предынфарктное состояние — заявляет адвокат
В&nbsp;Кыргызстане перестал работать Facebook В Кыргызстане перестал работать Facebook
Ситуация на&nbsp;границе. В&nbsp;селе Арка граждане Таджикистана снесли несколько домов Ситуация на границе. В селе Арка граждане Таджикистана снесли несколько домов
Бизнес
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить? Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов! Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
Тарифы от&nbsp;Beeline: Объемный мир образования в&nbsp;Ваших руках! Тарифы от Beeline: Объемный мир образования в Ваших руках!
Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении MEGA24 Подготовьтесь к ОРТ в приложении MEGA24
4 мая, вторник
18:31
У ошанки сгорел дом. Государственная страховая компания выдала 397 тысяч сомов У ошанки сгорел дом. Государственная страховая компания...
18:14
Ситуация на границе. В Баткенской области работают 8 из 72 автобусных маршрутов
18:03
Убийство Айзады. В ГУВД прокомментировали заявление адвоката об изнасиловании
17:58
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
17:53
Коррупция в аэропорту. Ксению Барабаш отпустили под домашний арест