Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену

Бывший губернатор Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев предложил назначить экс-заместителя Таможенной службы Райымбека Матраимова главой дирекции по восстановлению Баткенской области. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сторонники Райымбека Матраимова называли его «отличным организатором и менеджером», поэтому ему нужно дать шанс помочь стране и реабилитировать себя в глазах общественности.

«Если человек действительно хороший организатор, то он покажет себя в деле, организует работу и получит шанс реабилитироваться в глазах общественности. Говорят, он человек зажиточный, а значит, не будет растачивать деньги, собранные для помощи жителям Баткена, и история с восстановлением Оша в 2010 году не повторится. Он также сможет внести хороший вклад в сбор пожертвований, привлекая друзей и партнеров. Я думаю, лучше было бы дать большой шанс Матраимову, чем обвинять его, не зная всех обстоятельств. Нужно сконцентрировать в одном месте и организовать всю поступающую помощь. Это мое личное мнение», — написал Эмильбек Каптагаев.

Напомним, бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. В камере бывший таможенник пожаловался на ухудшение здоровья, его госпитализировали в частную клинику. Там он пролежал больше месяца.