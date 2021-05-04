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Общество

Мэрия хочет отобрать стоянки Союза водителей и построить многоярусные парковки

Мэрия хочет отобрать земельные участки Союза водителей транспортных средств. Об этом на пресс-конференции заявил его председатель Бексултан Мамбеталиев.

По его словам, в 1973 году было создано общественное объединение «Союз водителей транспортных средств КР» на основании постановления Совета министров Киргизской ССР.

В 1975-м Фрунзенским горисполкомом принято решение об отводе земельных участков в каждом районе столицы городскому добровольному обществу автолюбителей Киргизии для строительства стоянок и коллективных гаражей.

На сегодня в составе общественного объединения в Бишкеке зарегистрировано 13 стоянок и 3 коллективных гаража.

«По требованию Земельного кодекса мы решили узаконить земельные участки еще в 2007 году и регулярно обращались в УЗР о представлении в соответствии с земельным законодательством необходимых документов. По непонятным причинам УЗР систематически безосновательно отказывало в течение шести лет», — говорит председатель союза.

Управление земельными ресурсами при муниципалитете под видом улучшения инфраструктуры города хочет продать принадлежащие союзу участки инвесторам.

Бексултан Мамбеталиев

«На месте наших стоянок они хотят с помощью иностранцев построить многоярусные парковки. Но пока они будут строиться, куда нашим автолюбителям ставить машины? За последние несколько лет УЗР мэрии снесло много стоянок и гаражей, а взамен ничего не предоставило, кроме мусорных свалок на месте разрушений», — сетует он.

При этом Бексултан Мамбеталиев добавил, что их союз не коммерческая организация и не может привлекать инвесторов для улучшений условий на стоянках.

«Это муниципальная земля. Она предоставлена союзу на бессрочное и безвозмездное пользование. Члены объединения вносят членские взносы по 600 сомов в месяц. Их у нас более 3 тысяч. На эти средства оплачивается налог, за вывоз мусора, идут на зарплату и так далее. Собственных средств в союзе нет. Привлекать инвесторов нам не положено», — сказал он.

Судебные разбирательства между УЗР и союзом закончились в пользу последнего.

«Однако, несмотря на это, мэрия хочет забрать наши участки и отдать инвесторам», — заключил глава Союза водителей транспортных средств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192828/
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