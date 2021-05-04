COVID-19 в мире. Заразились более 153,5 миллиона, умерли более 3,2 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 48 тысяч 759 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 153 миллиона 551 тысяча 99 человек. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 471 тысяча 116), Индии (20 миллионов 282 тысячи 833), Бразилии (14 миллионов 779 тысяч 529), Франции (5 миллионов 717 тысяч 160), Турции (4 миллиона 900 тысяч 121), России (4 миллиона 776 тысяч 844), Великобритании (4 миллиона 437 тысяч 505), Италии (4 миллиона 50 тысяч 708), Испании (3 миллиона 540 тысяч 430), Германии (3 миллиона 438 тысяч 186), Аргентине (3 миллиона 21 тысяча 179), Колумбии (2 миллиона 905 тысяч 254) и Польше (2 миллиона 805 тысяч 756).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 90,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 943 тысячи 943 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 213 тысяч 573. За сутки показатель вырос на 14 тысяч 467 человек. В том числе в США всего скончались 577 тысяч 500 человек, Бразилии — 408 тысяч 622, Индии — 222 тысячи 408, Мексике — 217 тысяч 345, Великобритании — 127 тысяч 797, Италии — 121 тысяча 433.

В Кыргызстане зарегистрировали 96 тысяч 561 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 383 тысячи 164, Узбекистане — 92 тысячи 6, Таджикистане — 13 тысяч 308.