В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 798 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 295 пациентов, в больницах — 1 тысяча 503. В том числе 69 человек — в крайне тяжелом состоянии, 377 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 51 человека (или 69,9 процента) — оценивают как средней тяжести, только шестеро находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 225 человек. В Бишкеке выписаны 133 человека, Оше — 4, Чуйской области — 58, Ошской — 3, Таласской — 1, Нарынской — 9, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 4.

С начала марта 2020 года выздоровели 90 тысяч 146 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.