В Кыргызстане за сутки выявили еще 224 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 139 случаев, Оше — 1, Чуйской области — 63, Ошской — 2, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 11.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 96 тысяч 561 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.