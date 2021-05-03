COVID-19. Более 30 тысяч кыргызстанцев получили прививку

Более 30 тысяч кыргызстанцев получили прививку от COVID-19. Об этом на брифинге сообщил руководитель Научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

По его словам, из них вторую дозу получили 1 тысяча 362 человека. Зуридин Нурматов добавил, что вакцинировались 15 тысяч 512 медиков, 4 тысячи 197 педагогов и 3 тысячи 324 — лица старше 65 лет.

«В Бишкеке работает кол-центр. Можно позвонить по номерам: 0312323127, 0312546521, 0500303223, 0500303343. На все вопросы по вакцинации ответят. Звонки принимаются с 8.00 до 18.00», — сказал он.

Зуридин Нурматов также опроверг информацию о продаже вакцин. По его словам, это невозможно сделать. «Каждая доза на учете. Данные вносятся в журнал и в компьютер», — сказал он.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта. Имеющейся вакцины хватит всего на 85 тысяч человек, в том числе 75 тысяч человек могут получить китайский препарат компании Sinopharm, 10 тысяч — российский «Спутник V». В мае-июне ожидаются поставки вакцины AstraZeneca.