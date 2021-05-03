13:36
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Более 30 тысяч кыргызстанцев получили прививку

Более 30 тысяч кыргызстанцев получили прививку от COVID-19. Об этом на брифинге сообщил руководитель Научно-практического центра по контролю вирусных инфекций Зуридин Нурматов.

По его словам, из них вторую дозу получили 1 тысяча 362 человека. Зуридин Нурматов добавил, что вакцинировались 15 тысяч 512 медиков, 4 тысячи 197 педагогов и 3 тысячи 324 — лица старше 65 лет.

«В Бишкеке работает кол-центр. Можно позвонить по номерам: 0312323127, 0312546521, 0500303223, 0500303343. На все вопросы по вакцинации ответят. Звонки принимаются с 8.00 до 18.00», — сказал он.

Зуридин Нурматов также опроверг информацию о продаже вакцин. По его словам, это невозможно сделать. «Каждая доза на учете. Данные вносятся в журнал и в компьютер», — сказал он.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта. Имеющейся вакцины хватит всего на 85 тысяч человек, в том числе 75 тысяч человек могут получить китайский препарат компании Sinopharm, 10 тысяч — российский «Спутник V». В мае-июне ожидаются поставки вакцины AstraZeneca.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192675/
просмотров: 341
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. У 71,2 процента кыргызстанцев есть антитела
Для зараженных COVID-19 свободны 213 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 152,5 миллиона, умерли более 3,1 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
За сутки выявили 277 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 96 337
Третья волна COVID-19. Школы в Таласе перешли на онлайн-формат
Банкротство горного туризма. Когда повышение цен на услуги не спасает
Для зараженных COVID-19 свободны 247 коек в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников
Популярные новости
Бишкеку 143&nbsp;года. Насколько хорошо вы&nbsp;знаете столицу Кыргызстана Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
Пишпек&nbsp;&mdash; Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. История столицы в&nbsp;фотографиях Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях
Инцидент на&nbsp;границе: почему он&nbsp;начался и&nbsp;что послужило причиной Инцидент на границе: почему он начался и что послужило причиной
Нужно&nbsp;ли передислоцировать Государственную пограничную службу на&nbsp;юг? Опрос Нужно ли передислоцировать Государственную пограничную службу на юг? Опрос
Бизнес
Beeline направил гуманитарную помощь пострадавшим в&nbsp;Баткене Beeline направил гуманитарную помощь пострадавшим в Баткене
Впервые в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; суперпрочные защищенные смартфоны Blackview Впервые в O!Store — суперпрочные защищенные смартфоны Blackview
Собираетесь на&nbsp;пикник? Загляните в&nbsp;майский каталог Globus! Собираетесь на пикник? Загляните в майский каталог Globus!
На&nbsp;79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович На 79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович
3 мая, понедельник
13:35
Ситуация на границе. Кыргызстанцы вышли на пикет в Лондоне Ситуация на границе. Кыргызстанцы вышли на пикет в Лонд...
13:16
ГРС поручили в срочном порядке восстановить документы пострадавшим
13:07
COVID-19. У 71,2 процента кыргызстанцев есть антитела
13:04
Beeline направил гуманитарную помощь пострадавшим в Баткене
12:54
Еще одна жертва конфликта на границе. Умер пятилетний мальчик из села Арка