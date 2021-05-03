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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 152,5 миллиона, умерли более 3,1 миллиона

За трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 378 тысяч 92 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 152 миллиона 502 тысячи 340 человек. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 421 тысяча 534), Индии (19 миллионов 557 тысяч 457), Бразилии (14 миллионов 754 тысячи 910), Франции (5 миллионов 713 тысяч 393), Турции (4 миллиона 875 тысяч 388), России (4 миллиона 768 тысяч 476), Великобритании (4 миллиона 435 тысяч 831), Италии (4 миллиона 44 тысячи 862), Испании (3 миллиона 524 тысячи 77), Германии (3 миллиона 432 тысячи 676), Аргентине (3 миллиона 5 тысяч 259), Колумбии (2 миллиона 893 тысячи 655) и Польше (2 миллиона 803 тысячи 233).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 89,3 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 2 миллиона 68 тысяч 446 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 199 тысяч 106. За трое суток показатель вырос на 37 тысяч 135 человек. В том числе в США всего скончались 577 тысяч 45 человек, Бразилии — 407 тысяча 639, Мексике — 217 тысяч 233, Индии — 215 тысяч 542, Великобритании — 127 тысяч 796, Италии — 121 тысяча 177.

В Кыргызстане зарегистрировали 96 тысяч 337 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 381 тысячу 78, Узбекистане — 91 тысячу 643, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192658/
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