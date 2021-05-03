Для зараженных COVID-19 свободны 213 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 213 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 3 мая:

Национальный хирургический центр — 6;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 10;

Клинический родильный дом № 2 — 10

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 69;

Городская клиническая больница № 1 — 54;

Городская клиническая больница № 6 — 33;

Национальный центр кардиологии и терапии — 10;

Чуйская областная объединенная больница — 11;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 4;

Национальный центр онкологии и гематологии — 6.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 96 тысяч 337 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.