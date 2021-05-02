Для зараженных COVID-19 свободны 247 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 247 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 2 мая:
- Национальный хирургический центр — 6;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 20;
- Клинический родильный дом № 2 — 10;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 76;
- Городская клиническая больница № 1 — 51;
- Городская клиническая больница № 6 — 36;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 12;
- Чуйская областная объединенная больница — 20;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 10;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 6.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 96 тысяч 60 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.