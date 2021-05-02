Для зараженных COVID-19 свободны 247 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 247 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 2 мая:

Национальный хирургический центр — 6;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 20;

Клинический родильный дом № 2 — 10;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 76;

Городская клиническая больница № 1 — 51;

Городская клиническая больница № 6 — 36;

Национальный центр кардиологии и терапии — 12;

Чуйская областная объединенная больница — 20;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 10;

Национальный центр онкологии и гематологии — 6.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 96 тысяч 60 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.