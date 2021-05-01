Ситуация на границе. «Кыргызтелеком» не предоставляет интернет Таджикистану

ОАО «Кыргызтелеком» сделало официальное заявление в связи с массированной информационной атакой в интернет-пространстве со стороны Таджикистана.

В связи с расторжением договора в мае 2018 года услуги интернет-связи «Кыргызтелеком» Таджикистану не предоставляет.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако стрельба местами слышна до сих пор.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.