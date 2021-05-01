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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Ночь прошла спокойно, выстрелов не зафиксировано

По состоянию на 9.00 обстановка на кыргызско-таджикском участке границы характеризуется как стабильная. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Погранслужбы ГКНБ.

Уточняется, что за прошедшую ночь инцидентов и перестрелок не зафиксировано.

«Обстановка в селах Кок-Таш, Самаркандек, Арка-1, Арка-2 и Борбордук стабилизировалась. Автодорога Ош — Исфана на участке Жака-Орук, а также дорога в местности Торт-Кочо расчищены и открыты. Пограничные наряды патрулируют линии государственной границы», — сказали в Погранслужбе.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192427/
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