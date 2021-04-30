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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Организациям здравоохранения Баткена передали лекарства и медицинские изделия

Лекарства и медицинские изделия на сумму 396 тысяч 797 сомов переданы организациям здравоохранения Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-центре Минздравсоцразвития.

По его данным, гуманитарная помощь передана департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при МЗиСР КР и фармацевтическими компаниями Бишкека и южного региона. «Закуплены и переданы более 100 наименований препаратов и медицинских изделий», — отметили в ведомстве.

Кроме того, Джалал-Абадская областная больница на безвозмездной основе передает коллегам из Баткена медикаменты и изделия медназначения на сумму 642 тысячи сомов.

Список необходимых лекарств и медицинских изделий сформирован с учетом текущей ситуации на границе Баткенской области Кыргызстана и Таджикистана.

Накануне три медучреждения Ошской области для обеспечения больниц в зону вооруженного конфликта отправили необходимые лекарства и медизделия на сумму 690 тысяч сомов.

«Организации здравоохранения по всей стране продолжают сбор необходимых лекарственных средств и изделий медназначения, которые будут направлены в лечебные учреждения, оказывающие медицинскую помощь», — отметили в ведомстве.

Министерство здравоохранения и социального развития сообщает, что госпитализация и лечение пострадавших во время вооруженного конфликта в Баткенской области бесплатные.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192383/
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