Ситуация на границе. В селе Арка граждане Таджикистана снесли несколько домов

Полпред Баткенской области Омурбек Суваналиев прокомментировал 24.kg ситуацию с разрушением жилых домов в кыргызских селах.

В редакцию поступают видеоролики, как граждане Таджикистана на бульдозерах разрушают жилые дома в селах Лейлекского района и ведут обстрелы.

Комментируя ситуацию, Омурбек Суваналиев рассказал, что таджикская сторона, действительно, разрушила несколько домов в селе Арка Жаны-Жерского айыльного округа.

«Но сейчас, после переговоров они покидают кыргызские села и убирают технику», — рассказал полпред региона.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.