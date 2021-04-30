Ситуация на границе. Министр здравоохранения вылетел в Баткен вместе с медиками

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев вылетел в Баткенскую область для оказания практической помощи пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что вместе с чиновником для оказания практической медицинской помощи вылетели два хирурга общей практики, нейрохирург, нейротравматолог, сосудистый хирург, челюстно-лицевой хирург, два анестезиолога-реаниматолога и травматолог.



Группа сформирована из специалистов Национального госпиталя и Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, они направляются в Исфану.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты. С воздуха также были обстреляны местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района одноименной области.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.