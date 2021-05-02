В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 734 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 238 пациентов, в больницах — 1 тысяча 496. В том числе 78 человек — в крайне тяжелом состоянии, 369 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 46 человек (или 69,9 процента) — оценивают как средней тяжести, только трое человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 258 человек. В Бишкеке выписаны 142 человека, Оше — 4, Чуйской области — 85, Ошской — 3, Иссык-Кульской — 23, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 89 тысяч 719 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.