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Общество
Сюжет: COVID-19

За сутки выявили 308 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 96 060

В Кыргызстане за сутки выявили еще 308 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 203 случая, Оше — 6, Чуйской области — 62, Ошской — 2, Таласской — 5, Нарынской — 9, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 2.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 96 тысяч 60 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191980/
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