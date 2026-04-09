На кладбищах Бишкека хотят установить камеры видеонаблюдения

На кладбищах столицы Кыргызстана хотят установить камеры видеонаблюдения. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии сообщил исполняющий обязанности директора МП «Бишкекское агентство ритуальных услуг» Кубат Курамаев.

По его словам, работы по установке камер планируется начать в текущем году. Будет объявлен соответствующий тендер на приобретение спецтехники.

В планах предприятия также закупка экскаватора, самосвала, водовоза.

Бишкекское агентство ритуальных услуг хочет получить разрешительные документы на земельные участки под кладбище.