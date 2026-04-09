10:03
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.11
Общество

На кладбищах Бишкека хотят установить камеры видеонаблюдения

На кладбищах столицы Кыргызстана хотят установить камеры видеонаблюдения. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии сообщил исполняющий обязанности директора МП «Бишкекское агентство ритуальных услуг» Кубат Курамаев.

По его словам, работы по установке камер планируется начать в текущем году. Будет объявлен соответствующий тендер на приобретение спецтехники.

В планах предприятия также закупка экскаватора, самосвала, водовоза.   

Бишкекское агентство ритуальных услуг хочет получить разрешительные документы на земельные участки под кладбище. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369590/
просмотров: 414
Версия для печати
9 апреля, четверг
10:00
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изме...
09:56
«Капитал Банк»: SWIFT-переводы в юанях — надежный инструмент для расчетов
09:44
Атака на Иран. Ликование и массовые митинги: народ празднует победу над США
09:36
Безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов введен с Египтом
09:35
Более 2 миллионов сомов выделяют на организацию марафона ШОС-2026