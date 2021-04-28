В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 358 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 939 пациентов, в больницах — 1 тысяча 419. В том числе 68 человек — в крайне тяжелом состоянии, 338 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 998 человек (или 70,3 процента) — оценивают как средней тяжести, только 15 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 243 человека. В Бишкеке выписаны 150 человек, Оше — 3, Чуйской области — 64, Ошской — 3, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 11, Джалал-Абадской — 7.

С начала марта 2020 года выздоровели 88 тысяч 658 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.