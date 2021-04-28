В Кыргызстане за сутки выявили еще 322 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 277 случаев, Оше — 9, Чуйской области — 59, Ошской — 6, Таласской — 1, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 2.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 94 тысячи 599 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.