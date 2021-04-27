Закрытые учреждения и психиатрические клиники получили маски и санитайзеры

Правозащитное движение «Бир Дуйно Кыргызстан» совместно с Наццентром по предупреждению пыток доставили в закрытые учреждения и психиатрические лечебницы трехслойные маски, респираторы, перчатки, мыломоющие и дезинфицирующие средства.

Гуманитарную помощь получили специализированный дом ребенка, Республиканская психиатрическая больница в Чым-Коргоне, Беловодский детский дом, Чуйский детский дом, Сокулукская специальная школа-интернат, ИВС городов Бишкека, Токмака, Кемина, Канта.

Правозащитники отметили, что ранее гуманитарная помощь для борьбы с COVID-19 была оказана дважды: в октябре и декабре. Списки необходимых средств составлялись в ходе превентивных посещений.

Общая сумма ежеквартальной гуманитарной помощи составила $13 тысяч 643 и охватила 41 учреждение.

Уточняется, что острая нехватка наблюдалась как в ИВС, так и в психиатрических лечебницах.