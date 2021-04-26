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Общество
Сюжет: COVID-19

Цифра дня. 5,2 тысячи кыргызстанцев используют программу «Путешествую без COVID»

Приложением «Путешествую без COVID-19» воспользовались более 5,2 тысячи кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, Кыргызстан официально присоединился к информационной системе с 1 апреля 2021 года.

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«Кыргызстан внесен в список стран, граждане которых могут въезжать на территорию России без требования основания для въезда при условии предъявления отрицательных результатов исследования, отображаемых в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19», — отметили в ведомстве.

К платформе уже подключились две государственные (в Бишкеке и Оше) и четыре частные лаборатории.

Анализы на коронавирус можно сдать в лабораториях Бонецкого, «Гемотест», Aqua lab, «Интермедикал». В рамках проекта «Путешествую без COVID-19» работает около 65 точек забора биоматериала.

Приложение позволяет пользователю найти ближайшие лаборатории, где можно сдать анализ на коронавирус, и получить результат теста на свой смартфон в виде QR-кода. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191588/
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