Фейхоа, финики и фундук. Огород экзотики в двух шагах от Бишкека

Александру Малышеву 64 года. Большую часть жизни он посвятил службе в органах внутренних дел и даже был награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка». Но только выйдя на пенсию, понял, что его призвание в другом.

Бывший милиционер освоил ремесленничество, стал скульптором по дереву и научился выращивать редкие виды растений. В родной Новопокровке его называют мастером на все руки.

Финики, фейхоа, апельсины, заморские виды картофеля — и это не полный список того, чем богат сад Александра Малышева. Он рассказал 24.kg о своих увлечениях и насколько сложно выращивать диковинные деревья во дворе своего дома.

Фото Александра Малышева. Сад пенсионера

Основное занятие пенсионера — скульптуры из дерева. Он стал разрабатывать новые технологии, придумал станки, чтобы работать с древесиной удобными способами. Но в какое-то время начал проявляться интерес к растениям и деревьям.

«Выращивать растения стало делом сопутствующим. Сначала в саду появились различные сорта яблони, ореха... Но самая интересная история, это как у меня разросся кустарник фейхоа. Когда-то был на Кавказе и попробовал плоды этого растения, аромат и вкус запомнил на всю жизнь. Потом поставил себе цель — найти отростки и посадить кустарник у себя дома. Не поверите, но искал его десять лет. Однажды моя знакомая из далекой Абхазии нашла отросток и отправила его через российскую почту», — вспоминает Александр Малышев.

Через десять лет упорного ухаживания, растение превратилось в великолепный куст, дает ароматные и насыщенные плоды. С этого и началась любовь к экзотике. Занимаюсь этим уже несколько лет. Александр Малышев

В саду у пенсионера растет также фундук. Почти 60 процентов мирового урожая этой культуры выращивают в Турции. Но он также приживается в любой другой стране.

«Если вы решили выращивать нестандартные орехи, то сажайте фундук рано осенью. Но учтите — лещина не выносит заболоченных и засоленных почв. Саженцы обрезайте на высоте 20- 25 сантиметров . Важно добиться не дерева, а куста с 8 — 10 побегами. Для этого короткая обрезка просто необходима», — советует Александр Малышев.

Фото Александра Малышева. Фундук

По своему опыту он знает, что фундук не требует какого-то особого ухода, прекрасно плодоносит. По своим полезным свойствам ему уступает даже мясо.

«Но не нужно сравнивать домашний фундук с привозным, выращенный в своем саду гораздо лучше. Собирать орех приходится дважды в год. Если соберу осенью, то весной он снова лежит на траве. Урожай дает хороший. Все знакомые покупают у меня. Есть и саженцы. Перед покупкой нужно быть внимательнее. Однажды я решил разнообразить сорта ореха, купил другой вид фундука. Потратил на взращивание пять лет, на шестой год он принес плоды, но размером они были как горох, никудышные. Пришлось вырубать его. Советую всем, кто задумается о выращивании фундука — покупайте саженцы с гарантией. Будет очень грустно ждать без малых семь лет, а в итоге разочароваться. Сегодня очень просто нарваться на недобросовестных продавцов», — рассказывает пенсионер.

В коллекции растений и деревьев жителя Новопокровки есть апельсины и зизифус (финиковое дерево).

Последнее знают под разными именами — унаби, китайский финик, ююба, зизифус крымский. Китайцы культивируют ценные деревья уже около 5 тысяч лет. Во многих странах Евразии и Америки для массового потребления выращивают два вида: зизифус мавританский и зизифус обыкновенный.

Мясистые плоды содержат множество полезных веществ. Считаются сильным средством, которое поддерживает сердце и укрепляет сосуды. Зизифус обладает противовоспалительным, отхаркивающим, мочегонным эффектами. Полезные свойства используют для приготовления медицинских препаратов.

Один маленький недостаток его выращивания — это шипы на ветвях, они очень острые. Поэтому я собираю финики, когда поспеют и опадают на траву. Александр Малышев

«В моей коллекции есть и крупноплодный боярышник, даже зимой всегда свежий, замораживаю плоды. Он очень полезен для людей, у которых гипертония, нормализирует давление, вкусный. Размером, как небольшие яблочки. Когда поспевает, не могу остановиться, ем его без остановки. Недавно пришла знакомая с повышенным давлением. Угостил ее боярышником, и ей буквально сразу стало лучше. Не поверите, вместо различных лекарств стала употреблять эти ягоды», — отмечает он.

Фото Александра Малышева. Финики

Садовод также ухаживает за кустарником муррайя. Еще его называют деревом китайских императоров. Эти растения распространены в Юго-Восточной Азии, Индии, на островах Тихого океана, Суматра и Ява.

Листья можно спокойно использовать в кулинарии, они благоухают цитрусово-лимонным ароматом. Цветет муррайя завораживающими белоснежными цветами, в конце появляется завязь в виде небольших красных ягод, напоминающих плоды боярышника. Их вкус очень пикантен, с выраженным сладковатым привкусом.

Особого ухода растения Александра Малышева не требуют и прекрасно приживаются в нашем климате.

«Ну и конечно, растут у меня три вида картофеля, привезли их из Германии. Многие думают, картошка как картошка. Но это абсолютно не так. Бывают такие сорта, что корнеплоды не нужно даже солить, они сами по себе очень вкусные», — заключил Александр Малышев.

Это не основное занятие пенсионера, а просто увлечение, которое приносит радость. К тому же теперь в доме Александра Малышева круглый год есть овощи и фрукты.