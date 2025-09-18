11:57
В Кыргызстане изменят мораторий по пользование некоторыми видами растений

Министерство экономики и коммерции инициирует изменения в постановление кабмина «О введении временного запрета (моратория) на пользование отдельными видами растительного мира». Поправки вынесены на общественное обсуждение.

Документ предполагает «создание и обеспечение необходимого правового поля для развития бизнеса в сфере торговли и экспорта и удовлетворения его потребностей, связанной с правовым регулированием, усовершенствования регулирования торговли объектами растительного мира и приведения в соответствие с действующим законодательством».

Ранее в Кыргызстане был введен временный запрет (до 1 января 2027 года) на транспортировку, приобретение и сбыт, заготовку и использование, экспорт, а также изготовление дикорастущего лекарственного, технического и пищевого растительного сырья следующих видов растений: макротомия (Macrotomia DC), арнебия (Arnebia Forssk), ясенец (Dictamnus L), аконит (Aconitum L), лук афлатунский (Allium aflatunense B.Fedtsch), родиола (Rhodiola L), бессмертник самаркандский (Helichrysum maracandicum), Линделофия Олги (Lindelofia olgae), Линделофия длинностолбиковая (Lindelofia macrostyla (Bunge), Линделофия столбиковая (Lindelofia stylosa).

Однако, как пояснили инициаторы, в действующем постановлении не прописаны растения, которые были собраны, но не вывезены и экспортированы до введения моратория на основании разрешения, выданного Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По данным Минприроды, в 2024 году до введения запрета на использование отдельных видов растительного мира было выдано всего десять разрешений на пользование объектами растительного мира.

Предлагаемым проектом постановления хотят осуществить выдачу разрешительных документов на транспортировку, перевозку и экспорт сырье имеющие законность происхождения объектов растительного мира.

При этом, согласно пункту 1 статьи 29 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, государства-члены во взаимной торговле товарами вправе применять ограничения (при условии, что такие меры не являются средством неоправданной дискриминации или скрытым ограничением торговли) в случае, если такие ограничения необходимы для:

  • охраны жизни и здоровья человека;
  • защиты общественной морали и правопорядка;
  • охраны окружающей среды;
  • охраны животных и растений, культурных ценностей;
  • выполнения международных обязательств;
  • обеспечения обороны страны и безопасности государства-члена.
