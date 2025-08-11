10:51
Общество

Блогер подсчитал, сколько кленов не прижилось на обновленном проспекте Манаса

В Бишкеке видеограф и блогер Рашид Браун подсчитал количество деревьев, которые прижились и не прижились после недавнего озеленения проспекта Манаса. По его словам, на участке, где ранее вырубили тополя, высадили клены.

Согласно наблюдениям блогера, 102 дерева не прижились, а 250 прижились. На опубликованном им видео видны сухие саженцы.

По минимальной стоимости одного дерева в 15 тысяч сомов общий ущерб от засохших растений составил около 1,53 миллиона.

Посадка проводилась летом, что, по мнению специалистов, снижает шансы на успешное укоренение из-за жары и дефицита влаги.

Городские власти ранее заявляли, что озеленение проспекта Манаса должно было улучшить экологическую обстановку и заменить аварийные тополя более безопасными породами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339106/
просмотров: 655
