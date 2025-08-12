Несмотря на неоднократные обращения к главе айыл окмоту, жители продолжают выражать обеспокоенность состоянием деревьев, посаженных вдоль дороги Александровка — Асылбаш в Чуйской области. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По словам местных жителей, деревья, возраст которых превышает 40 лет, начали сохнуть из-за недостатка полива. Местные власти неоднократно изучали ситуацию, но конкретных шагов для устранения проблемы не предприняли.

«Мы, жители, неоднократно обращались к главе айыл окмоту, но без толку. Им жалко воды на деревья, они засыхают прямо на глазах. В неделю по несколько раз проезжают работники айыл окмоту и жилищно-коммунального хозяйства, и они это не видят», — отметил читатель.

«Чем каждый год сажать деревья, а потом все равно не поливать, лучше что есть сохранить. За железной дорогой фермеры сами поливают, и все деревья живы и здоровы. На участке до железной дороги надо, чтобы айыл окмоту выписывали воду в райводхозе. Нам, жителям, не дают, а то мы бы давно полили», — отмечают жители.

Они надеются, что власти примут меры и обеспечат полив деревьев, чтобы они окончательно не высохли.