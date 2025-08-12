21:52
Агент 024

Деревья вдоль дороги Александровка — Асылбаш сохнут из-за отсутствия полива

Несмотря на неоднократные обращения к главе айыл окмоту, жители продолжают выражать обеспокоенность состоянием деревьев, посаженных вдоль дороги Александровка — Асылбаш в Чуйской области. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По словам местных жителей, деревья, возраст которых превышает 40 лет, начали сохнуть из-за недостатка полива. Местные власти неоднократно изучали ситуацию, но конкретных шагов для устранения проблемы не предприняли.

«Мы, жители, неоднократно обращались к главе айыл окмоту, но без толку. Им жалко воды на деревья, они засыхают прямо на глазах. В неделю по несколько раз проезжают работники айыл окмоту и жилищно-коммунального хозяйства, и они это не видят», — отметил читатель.

В отличие от участков вдоль железной дороги, где деревья поливают местные фермеры, на указанной трассе ситуация остается без изменений. Жители уверены, что если бы им предоставили возможность брать воду из райводхоза, деревья можно было бы спасти.

«Чем каждый год сажать деревья, а потом все равно не поливать, лучше что есть сохранить. За железной дорогой фермеры сами поливают, и все деревья живы и здоровы. На участке до железной дороги надо, чтобы айыл окмоту выписывали воду в райводхозе. Нам, жителям, не дают, а то мы бы давно полили», — отмечают жители.

Они надеются, что власти примут меры и обеспечат полив деревьев, чтобы они окончательно не высохли.

