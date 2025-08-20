Отдать малопродуктивные земли под развитие садоводства предлагает Минсельхоз

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности обсудили вопрос использования малопродуктивных земель для развития садоводства в рамках проекта Acorn.

По данным пресс-службы ведомства, состоялось совещание по проектам с Азиатской организацией сотрудничества в области лесного хозяйства (AFoCO).

Подчеркнута значимость этого направления для повышения урожайности и эффективного использования земельных ресурсов.

Участники также обсудили ход уборочных работ, подготовку к осенне-полевой кампании и обеспечение сельского населения питьевой водой.

Проект Acorn способствует секвестрации углерода и вносит вклад в борьбу с изменением климата и устойчивое развитие аграрного сектора, отметили в Минсельхозе.