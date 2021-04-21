Решения спецкомиссии ГСИН теперь можно обжаловать. В закон внесли поправки

В Уголовно-исполнительный кодекс внесены изменения по инициативе омбудсмена, который обратился к органам законодательной власти. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, 10 марта президент Садыр Жапаров своим указом подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства».

Согласно документу в Уголовно-исполнительный кодекс КР внесены поправки об обеспечении беспрепятственного доступа в закрытые учреждения ГСИН (то есть без специального на то разрешения администрации ведомства) не только акыйкатчи, но и его заместителей, а также уполномоченных сотрудников аппарата омбудсмена. Им разрешается проносить с собой средства аудио- и видеофиксации.

Кроме того, теперь можно будет обжаловать решение специальной комиссии ГСИН, которая определяет осужденным виды режима и место, куда пойдут отбывать срок наказания. Для этого можно будет обратиться в суд, в Центральный аппарат ГСИН или спецпрокуратуру.

«До внесения изменений решения комиссии не могли быть обжалованы, что являлось нарушением требований Конституции. Например, если спецкомиссия осужденного определила в тюрьму, в колонию-поселение его невозможно было перевести», — пояснили в институте омбудсмена.