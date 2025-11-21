15:56
Власть

В Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за участие в ОПГ

В Кыргызстане подготовлен законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, направленный на усиление борьбы с организованной и транснациональной преступностью. Документ предусматривает расширение понятий преступных групп и ужесточение наказаний за участие в них.

Проект предлагает новую редакцию статей о формах соучастия. Уточняются признаки организованных групп и преступных сообществ, вводятся отдельные категории транснациональных объединений, деятельность которых связана с участием граждан нескольких государств или влиянием на правопорядок за пределами страны.

Значительно усиливается ответственность организаторов и участников ОПГ.

За создание или руководство организованной группой предлагается назначать от семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

За участие — от пяти до восьми лет. В случаях применения насилия, угроз, использования служебного положения, оружия или монополизации экономической деятельности срок возрастает до 15 лет.

Отдельная статья вводится для транснациональных преступных сообществ. За их организацию предусматривается от десяти до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, за участие — от восьми до двенадцати лет.

Если в преступной деятельности задействованы должностные лица, наказание ужесточается до пятнадцати лет.

Проект также вводит уголовную ответственность за пропаганду криминальной идеологии. Публичные призывы, оправдание преступного поведения или объявление своего статуса в криминальной среде будут наказывать штрафом от 100 тысяч до 200 тысяч сомов или лишением свободы до пяти лет.

Также предлагается установить ответственность для лиц, имеющих признанное положение в криминальной иерархии. За факт подтверждения или неотрицания такого статуса предусматривается до десяти лет лишения свободы, за координацию деятельности преступных групп — до двенадцати лет.

Ужесточаются санкции за легализацию преступных доходов. 

За участие в отмывании средств в крупном размере — до пяти лет лишения свободы, в особо крупном размере или в интересах ОПГ — от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Крупный размер — сумма от 50 тысяч сомов, особо крупный — от 100 тысяч сомов.

Закон также усиливает ответственность за воспрепятствование работе прокуроров и следователей. В частности, за давление, угрозы или уничтожение имущества предлагается наказание от двух до восьми лет лишения свободы, а при использовании служебного положения или привлечения вооруженных формирований — от пяти до двенадцати лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351813/
просмотров: 297
