Закон о ТСЖ изменят: кворум собраний хотят повысить до 70 процентов

В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений в Закон «О товариществах собственников жилья».

Документ направлен на упорядочение системы управления многоквартирными домами и усиление контроля за деятельностью ТСЖ.

Согласно проекту, предлагается четко закрепить структуру органов управления товарищества. В их число войдут:

  • общее собрание — высший орган;
  • правление или председатель — исполнительный орган;
  • ревизионная комиссия — контрольный орган.

Кроме того, одним из ключевых изменений станет повышение кворума для проведения общего собрания. Если сейчас решения могут приниматься при участии более 50 процентов членов ТСЖ, то предлагается увеличить этот порог до 70 процентов.

Как отмечается в справке-обосновании, председатель ТСЖ будет нести полную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, включая заключение договоров, управление средствами и представление интересов жильцов.

Ревизионная комиссия, в свою очередь, будет обязана проводить регулярные проверки, как минимум один раз в год.

Инициаторы считают, что изменения позволят повысить прозрачность работы ТСЖ, снизить риски финансовых нарушений и усилить роль самих жильцов в управлении домами.

Проект закона размещен на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.
Материалы по теме
Депутат предложил проанализировать все принятые Жогорку Кенешем законы
Кыргызстан меняет правила содержания заключенных и усиливает контроль
Законопроект о реформе ТСЖ вынесен на рассмотрение Жогорку Кенеша
В Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за участие в ОПГ
ТСЖ будут наказывать за сокрытие данных о сдаче квартир в аренду
CPJ призвал президента наложить вето на принятый парламентом закон о СМИ
Защита культурного наследия и освоение земель. В КР приняты поправки в закон
Мнение медиасообщества не учли. Депутаты одобрили новый закон о СМИ
Банки Кыргызстана вводят льготные тарифы для ТСЖ
Популизм или реальные меры? О новых требованиях к знанию государственного языка
