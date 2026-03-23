Закон о ТСЖ изменят: кворум собраний хотят повысить до 70 процентов

В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение проект закона о внесении изменений в Закон «О товариществах собственников жилья».

Документ направлен на упорядочение системы управления многоквартирными домами и усиление контроля за деятельностью ТСЖ.

Согласно проекту, предлагается четко закрепить структуру органов управления товарищества. В их число войдут:

общее собрание — высший орган;

правление или председатель — исполнительный орган;

ревизионная комиссия — контрольный орган.

Кроме того, одним из ключевых изменений станет повышение кворума для проведения общего собрания. Если сейчас решения могут приниматься при участии более 50 процентов членов ТСЖ, то предлагается увеличить этот порог до 70 процентов.

Как отмечается в справке-обосновании, председатель ТСЖ будет нести полную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, включая заключение договоров, управление средствами и представление интересов жильцов.

Ревизионная комиссия, в свою очередь, будет обязана проводить регулярные проверки, как минимум один раз в год.

Инициаторы считают, что изменения позволят повысить прозрачность работы ТСЖ, снизить риски финансовых нарушений и усилить роль самих жильцов в управлении домами.

Проект закона размещен на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.