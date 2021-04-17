Женщины-заемщики митингуют у Дома правительства в Бишкеке

Сегодня премьер-министр Улукбек Марипов продолжит встречу с участницами акции протеста, которые 15 апреля захватили здание айыл окмоту села Пригородного и заявили об акте самосожжения, если власти не решат проблемы с кредитами.

У Дома правительства собралось около 60 женщин.

На акцию протеста также вышла одна из заемщиков Государственной ипотечной компании Ырыс Жумалиева. Она пожаловалась на высокие проценты при выдаче квартир в ипотеку.

«Я работаю учительницей. У Госипотечной компании в 2016 году 5 тысяч граждан получили квартиры в ипотеку. Из них 1 тысяча человек до сих пор не могут выкупить дома. Нас уже выселяют. Дело в суде. Все из-за высоких процентов. Из-за того, что госкомпания и банки не сказали нам, что если берешь дом за $30 тысяч, то в итоге заплатишь $65 тысяч. До пандемии на трех-четырех работах трудились, сейчас из-за карантина только на одной. Заработанного еле хватает на продукты», — рассказала Ырыс Жумалиева.

Ранее 15 женщин заявили , что готовы устроить акт самосожжения. Они облили себя бензином и принесли с собой газовый баллон. Одна из участниц акции сообщила ранее, что три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и в коммерческих банках, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции являются матерями-одиночками и требуют отменить долги по процентам, накопленные за три года.

После переговоров с чиновниками местного уровня две из них встретились с главой правительства.