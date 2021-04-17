Женщины-заемщики митингуют у Дома правительства в Бишкеке

Сегодня премьер-министр Улукбек Марипов продолжит встречу с участницами акции протеста, которые 15 апреля захватили здание айыл окмоту села Пригородного и заявили об акте самосожжения, если власти не решат проблемы с кредитами.
У Дома правительства собралось около 60 женщин.
«Я работаю учительницей. У Госипотечной компании в 2016 году 5 тысяч граждан получили квартиры в ипотеку. Из них 1 тысяча человек до сих пор не могут выкупить дома. Нас уже выселяют. Дело в суде. Все из-за высоких процентов. Из-за того, что госкомпания и банки не сказали нам, что если берешь дом за $30 тысяч, то в итоге заплатишь $65 тысяч. До пандемии на трех-четырех работах трудились, сейчас из-за карантина только на одной. Заработанного еле хватает на продукты», — рассказала Ырыс Жумалиева.
После переговоров с чиновниками местного уровня две из них встретились с главой правительства.