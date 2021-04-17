12:15
USD 84.80
EUR 101.57
RUB 1.12
Общество

Женщины-заемщики митингуют у Дома правительства в Бишкеке

Сегодня премьер-министр Улукбек Марипов продолжит встречу с участницами акции протеста, которые 15 апреля захватили здание айыл окмоту села Пригородного и заявили об акте самосожжения, если власти не решат проблемы с кредитами.

У Дома правительства собралось около 60 женщин.

На акцию протеста также вышла одна из заемщиков Государственной ипотечной компании Ырыс Жумалиева. Она пожаловалась на высокие проценты при выдаче квартир в ипотеку. 

«Я работаю учительницей. У Госипотечной компании в 2016 году 5 тысяч граждан получили квартиры в ипотеку. Из них 1 тысяча человек до сих пор не могут выкупить дома. Нас уже выселяют. Дело в суде. Все из-за высоких процентов. Из-за того, что госкомпания и банки не сказали нам, что если берешь дом за $30 тысяч, то в итоге заплатишь $65 тысяч. До пандемии на трех-четырех работах трудились, сейчас из-за карантина только на одной. Заработанного еле хватает на продукты», — рассказала Ырыс Жумалиева.

Ранее 15 женщин заявили, что готовы устроить акт самосожжения. Они облили себя бензином и принесли с собой газовый баллон. Одна из участниц акции сообщила ранее 24.kg, что три года назад женщины брали деньги под проценты у частных лиц и в коммерческих банках, но не смогли вовремя выплатить кредиты. Все участницы акции являются матерями-одиночками и требуют отменить долги по процентам, накопленные за три года.

После переговоров с чиновниками местного уровня две из них встретились с главой правительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190505/
просмотров: 758
Версия для печати
Материалы по теме
Митинг против насилия. В аппарате президента осудили действия провокаторов
Акция протеста в Пригородном. С заявившими о самосожжении начаты переговоры
Милиционеры убрали палатку митингующих членов партий, не попавших в БГК
Убийство Айзады Канатбековой. На митинге требуют отставки главы МВД
Смерть Айзады потрясла. Митинг против насилия пройдет сегодня в Бишкеке и Оше
Частные нотариусы снизили стоимость услуг на оформление сделок по кредитам
Несмотря на запрет, терминалы «Акчамат» выдают кредиты. Кто крышует?
У Дома правительства проходит митинг против законопроекта «О профсоюзах»
Митинг против застройщиков проходит в Бишкеке
Садыр Жапаров поручил провести дополнительную докапитализацию «РСК Банка»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане планируют провести кампанию по&nbsp;перерегистрации транспорта В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта
Лечение иссык-кульским корнем. О&nbsp;первых пострадавших сообщила медик Лечение иссык-кульским корнем. О первых пострадавших сообщила медик
О&nbsp;последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов О последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов
Довольны&nbsp;ли вы&nbsp;результатами выборов и&nbsp;референдума? Опрос Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Бизнес
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
MegaCom запускает универсальный тариф для &laquo;умных&raquo; устройств MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
&laquo;Сказочное путешествие&raquo; с&nbsp;Mastercard и&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»
Хаб для цифровых кочевников. В&nbsp;Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект Хаб для цифровых кочевников. В Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект
17 апреля, суббота
12:00
«Джаз_Бишкек_Весна» возвращается. Викрам Рузахунов о том, что ждет нас в 2021-м «Джаз_Бишкек_Весна» возвращается. Викрам Рузахунов о то...
11:54
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились девять медработников
11:52
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 353 человека, 325 — в тяжелом состоянии
11:46
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
11:42
За сутки выявили 265 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 91 639