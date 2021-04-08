Благодаря камерам «Безопасного города» аварийность снизилась на 65 процентов

В местах установки камер видеофиксации дорожного движения аварийность снизилась на 60-65 процентов. Об этом 24.kg сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД МВД Тилек Исаев.

По его словам, начиная с 4 марта 2019 года, когда запустили проект «Безопасный город», по сегодняшний день камерами зафиксировано 2 миллиона 159 тысяч нарушений ПДД.

Читайте по теме В Бишкеке водители, в том числе и маршруток, нарушают Правила дорожного движения

«Оплачено всего 64,5 процента выписанных штрафов. В бюджет поступило более 1,5 миллиарда сомов. По закону 50 процентов этой суммы предусмотрено на приобретение медицинского санитарного транспорта и оборудования. Сумму распределяет Минфин. Во время пандемии правительство закупило машины скорой помощи», — сказал Тилек Исаев.

Он отметил, что данные по злостным нарушителям и неплательщикам отправляют в суд. «Там взыскивают штрафы в принудительном порядке либо могут поставить на арест движимое или недвижимое имущество, запретить выезжать за пределы республики — все на усмотрение суда», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр Улукбек Марипов поручил разработать проект закона по снижению штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Аргументировал он это кризисом в стране.