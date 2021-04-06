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Общество

В Балыкчи запустили современный завод по сортировке мусора

Балыкчинцы надеются, что после запуска завода город ветров постепенно избавится от неприглядной картины — цепляющихся за кустарники целлофановых пакетов и пустых баклажек, разбросанных в придорожной зоне.

К цели муниципальное предприятие «Благоустройство и санитарная очистка» при мэрии Балыкчи шло два года. Немало времени потратили на разработку проекта и написание бизнес-плана, который лег на стол инвестору, занимающемуся добычей золота на месторождении Кумтор.

Под занавес 2019 года, когда проект одобрили и компания выделила на его реализацию в рамках программы «Инициативы местного бизнеса» почти 5,5 миллиона сомов, началась пандемия коронавируса. В итоге мусоросортировочный завод заработал в городе ветров только в январе 2021-го.

«На выделенный грант закупили оборудование российского производства. Из-за закрытых границ его доставили с задержкой. Потом долго не могли установить — ждали специалистов из России. В итоге пришлось брать консультации онлайн и самим устанавливать», — вспоминает директор муниципального предприятия Марат Таржиев.

Ежегодно Балыкчи вырабатывает 17-18 тысяч тонн мусора.

Выбрали линию мощностью до 20 тысяч тонн в год. Сегодня на заводе работают семь человек, включая начальника полигона. Сортируют пластик, картон, металл и стекло. Конкурс на покупку прессованного «полезного мусора» выиграла бишкекская компания «Пластик.KG».

На достигнутом местные власти не намерены останавливаться. В планах построить рядом с мусоросортировочным комплексом мусороперерабатывающий завод. Для этого снова ищут инвестора.

«Проект уникален тем, что впервые на базе муниципального предприятия открылось такое производство, — отмечает Марат Таржиев. — Мы живем в биосферной зоне, где расположены около 70 мусорных полигонов. В идеале их количество нужно свести до 4-5, и на каждом установить производство по переработке и сортировке мусора».

Представьте, что будет с Иссык-Кулем через 50 лет, если ничего не предпринимать. Регион превратится в одну большую свалку.

Сильные ветра, характерные для этого иссык-кульского городка, разносят легкие целлофановые пакеты по всей округе, полиэтилен попадает в озеро, которое всего в пяти километрах от городской свалки. Хоронить отходы под слоями земли — тоже не выход. И это не только экологический вопрос, требующий десятки лет для решения.

В рамках проекта городские службы, занимающиеся благоустройством города, установили баки для сбора пластиковых бутылок. В балыкчинских школах и детских садах появились специальные тары для бумаги и пластика. У подрастающего поколения, уверен Марат Таржиев, нужно воспитывать разумное и бережное отношение к окружающей среде.

Отец пятерых детей, который совмещает на производстве сразу две должности — сортировщика и сторожа, — Айдар Жалгаев мнение начальства полностью разделяет.

«Народ постепенно начинает проявлять сознательность, но до порядка нам еще далеко, — рассуждает, не отрываясь от рабочего процесса, мужчина. — После того как устроился сюда на работу, дома тоже стал сортировать мусор. И соседей учу».

Рабочий день для работников мусоросортировочного комплекса длится с 8.00 до 17.00. Работа сдельная, зарплата зависит от «выхлопа». Но так или иначе семь человек обеспечены стабильным заработком и могут кормить свои семьи.

Помимо цеха, где установлены сортировочная и упаковочная машины, на территории размещены два контейнера. В одном рабочие обедают и отдыхают, в другом — складируют готовую спрессованную продукцию. В день успевают отсортировать до 2 тонн мусора.

«В зимнее время «полезного мусора» мало, в летний сезон цифра вырастет до 4-5 тонн. Перерабатывать можно до 40 процентов ТБО», — отмечает начальник полигона Кылычбек Азимов.

Благодаря вкладу «Кумтора», уверен он, в городе станет чище, улучшится общее экологическое состояние Иссык-Куля, люди будут жить на чистой земле. А если еще каждый балыкчинец и гость региона приложат усилия для поддержания порядка, природа вздохнет свободнее и будет радовать глаз чистой красотой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188963/
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