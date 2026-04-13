Экономика

Переработкой отходов в Кыргызстане занимаются 130 компаний — ГП «Эко Оператор»

Переработкой отходов в Кыргызстане занимаются 130 компаний. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор государственного предприятия «Эко Оператор» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Мамбетова.

Она отметила, что власти страны начали системную работу в сфере управления отходами.

По словам Асель Мамбетовой, решение о введении утилизационного сбора было связано с ростом объемов отходов. Тридцать лет назад такой проблемы не было, а теперь объемы отходов выросли, и без соответствующих мер с проблемой не справиться.

Директор ГП отметила, что предпринимателям разъясняют угрозы экологического ущерба и важность переработки отходов. По ее данным, из 24 групп продукции около 16 уже подвергаются переработке, например, швейные отходы, картон, бумага.
Переработкой отходов в Кыргызстане занимаются 130 компаний — ГП «Эко Оператор»