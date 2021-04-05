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Общество

На юге Кыргызстана детские сады и курсы смогут получить до $50 тысяч инвестиций

На юге Кыргызстана детские сады и курсы смогут получить до $50 тысяч инвестиций и пройти бизнес-акселерацию. Об этом сообщает инициатива Accelerate Prosperity.

По ее данным, образовательные учреждения, организации и бизнес, работающие в сфере раннего развития детей в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях, могут подать заявку на участие в бизнес-акселераторе.

«Участники смогут пройти интенсивную программу обучения, которая включает поддержку от профессиональных бизнес-консультантов. Кроме этого, успешные выпускники смогут побороться за шанс привлечь инвестиции до $50 тысяч для развития своего бизнеса», — отметили в организации.

В конкурсе могут принять участие детские сады, образовательные курсы и иные учреждения по раннему развитию детей. Для участия в программе необходимо иметь опыт работы не менее одного года, а ежегодная выручка должна составлять не менее 250 тысяч сомов.

Более подробно о конкурсе и условиях участия можно узнать по ссылке и номеру телефона: 0990935008.

Бизнес-акселератор организован в рамках проекта «Местное преобразование», который финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и Фондом Ага Хана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188802/
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