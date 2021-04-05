В Бишкеке 5 апреля облачно, дождь. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День увеличился до 12 часов 53 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00-12.00 — жилмассив «Киргизия» (улица Гаражная);

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 8;

9.00-18.00 — отрезки улиц Сельсоветской, Дэн Сяопина, Месароша, Арзамасской;

9.30-17.00 — отрезки улиц Ганди, Атбашинской, Куренкеева, Кудрука, переулок Джергаланский, жилмассив «Колмо» (улицы Витебская, Тулебердиева);

9.30-18.30 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Жийделуу, Анар, Кыз-Сайкал Байсак, Эрмек, Сулайка, Кыргыл-Чал);

10.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-33 — Чуй-36, Чуй-58 — Чуй-61);

10.00-12.00 — жилгородок Совмина , 1-12, 1/1, 1а, 2а, 4а;

, 1-12, 1/1, 1а, 2а, 4а; 11.30-17.00 — отрезки улицы Рысмендеева, Подгорной;

12.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Жолон, Айдын кол).

У кого намечается той

Жээнбек Кулубаев Родился 5 апреля 1963 года в селе Чырпыкты Иссык-Кульской области. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Республике Казахстан. Бакыт Торобаев Родился 5 апреля 1973 года в Джалал-Абаде. Депутат Жогорку Кенеша. Ализа Солтонбекова Родилась 5 апреля 1978 года во Фрунзе. Заместитель министра здравоохранения и социального развития КР.

Памятные даты

Международный день нравственности

25 июля 2019 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой учреждена памятная дата, отмечаемая ежегодно 5 апреля.

Известные принципы или правила нравственности (одно из которых именуется «золотым») сформировались давно. Они содержатся и в религиозных нормах, на них выстроены и нормы правовые в том числе. Налицо теснейшая взаимосвязь между различными видами социальных норм, где общей является задача — регулирование отношений между людьми.

Международный день супа

Фото из интернета. Шорпо – национальный кыргызский суп

История супа настолько же стара, как история кулинарии. Слово «суп» произошло от французского «soupe», а оно — от латинского «suppa», что в переводе — хлеб, размоченный в отваре или бульоне.

В мире насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, при этом каждый вид имеет варианты.

Люди, которые меняли мир

Родился Тимур Фрунзе

В 1923 году в городе Харькове родился сын Михаила Фрунзе, летчик-истребитель Тимур Фрунзе.

Совершил девять успешных боевых вылетов. Сбит в районе Старой Руссы. После войны перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В Бишкеке его именем названа улица.

Родился режиссер-мультипликатор Сагынбек Ишенов

Фото из интернета. Сагынбек Ишенов

В 1934 году в Чуйском районе родился художник, режиссер-мультипликатор Сагынбек Ишенов.

С 1961-го работал на киностудии «Киргизфильм». В 1977 году возглавил группу художников-мультипликаторов киностудии. Художник-постановщик игрового и анимационного кино. Режиссер первых кыргызских мультфильмов («Цифры спорят», 1977; «Олокон», 1978; «Старик Меке и черный великан», 1979 и других).

Кинохудожник, пионер кыргызской мультипликации, народный артист и заслуженный деятель искусств КР Сагынбек Ишенов в год своего 80-летия рассказал корреспонденту 24.kg о тревогах и о том, для кого создавался его многолетний труд в Дон-Арыке. Интервью можно прочитать по ссылке.

Родился поэт Александр Никитенко

Фото из интернета. Александр Никитенко

Он родился в 1948 году в Душанбе (Таджикистан) в семье служащего. С 1951-го жил во Фрунзе. Работал наладчиком, слесарем на Фрунзенском заводе сверл, редактором в Госкомиздате, ответственным секретарем журнала «Литературный Киргизстан» (1979-1988), с 1998-го — корреспондент газеты «Вечерний Бишкек», а затем «Моя столица».

Первая его книга стихов «Подсолнух» издана во Фрунзе в 1979 году.

Член Союза писателей СССР (1983), Союза независимых писателей Кыргызстана (1991), Союза писателей Кыргызстана (1993). Занимался переводами кыргызской поэзии, начиная от классика Алыкула Осмонова и до самого молодого тогда члена писательского союза Акбара Рыскулова.

Весной 2014-го в Бишкеке вышли в свет сразу две новые книги стихотворений Александра Никитенко — сборники «Я бета тебя» и «Небо в нас самих». Всего выпустил 20 книг.

Умер в 2014 году.

Куда сходить Культура

выставки проходят в «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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