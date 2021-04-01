Дело Гульбары Калиевой. Активисты встали на защиту экс-главы Верховного суда

Комитет гражданского контроля обратился к агентствам ООН в связи с уголовным преследованием экс-председателя Верховного суда Гульбары Калиевой.

Правозащитники считают, что это является вопиющим давлением власти на судебную систему, и заявляют, что государство находится в опасности.

«Гульбара Калиева пользуется доверием общественности. Она внесла огромный вклад в цифровизацию судов для достижения их прозрачности и подотчетности, что является ключевой задачей для борьбы с коррупцией в судебных органах. Отстранение от должности Гульбары Калиевой усугубляет положение каждого гражданина, лишает шанса на восстановление справедливой судебной системы в Кыргызской Республике», — отмечается в обращении.

По словам активистов, ликвидация независимой судебной системы равнозначна ликвидации государственности и может повлечь за собой ухудшение защиты прав человека и законности, что приведет к непредсказуемым последствиям.

Напомним, накануне президент Садыр Жапаров внес в парламент представление о временном отстранении от должности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Жогорку Кенеш его удовлетворил . Дисциплинарная комиссия при Совете судей ранее дала согласие на привлечение Гульбары Калиевой к уголовной ответственности.