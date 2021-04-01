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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело Гульбары Калиевой. Активисты встали на защиту экс-главы Верховного суда

Комитет гражданского контроля обратился к агентствам ООН в связи с уголовным преследованием экс-председателя Верховного суда Гульбары Калиевой.
 
Правозащитники считают, что это является вопиющим давлением власти на судебную систему, и заявляют, что государство находится в опасности.
 
«Гульбара Калиева пользуется доверием общественности. Она внесла огромный вклад в цифровизацию судов для достижения их прозрачности и подотчетности, что является ключевой задачей для борьбы с коррупцией в судебных органах. Отстранение от должности Гульбары Калиевой усугубляет положение каждого гражданина, лишает шанса на восстановление справедливой судебной системы в Кыргызской Республике», — отмечается в обращении.
 
По словам активистов, ликвидация независимой судебной системы равнозначна ликвидации государственности и может повлечь за собой ухудшение защиты прав человека и законности, что приведет к непредсказуемым последствиям.
 
Напомним, накануне президент Садыр Жапаров внес в парламент представление о временном отстранении от должности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Жогорку Кенеш его удовлетворил. Дисциплинарная комиссия при Совете судей ранее дала согласие на привлечение Гульбары Калиевой к уголовной ответственности.
 
Представление на привлечение к уголовной ответственности Калиевой в дисциплинарную комиссию при Совете судей вносила Генеральная прокуратура.
 
Ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в отношении Гульбары Калиевой возбуждено уголовное дело по коррупции при разработке и внедрении АИС «Местный суд».
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188434/
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