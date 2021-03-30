Эпидемия туберкулеза в СВО. Чиновники меняются, солдаты заражаются

Число больных туберкулезом военнослужащих Сил воздушной обороны увеличивается с каждым днем. За три месяца в Наццентр фтизиатрии и Бишкекскую противотуберкулезную больницу поступили 24 пациента. Сейчас они проходят курс лечения. Военная прокуратура возбудила дело, но ответственности пока никто не понес. 24.kg решило разобраться, как случилось, что один больной солдат заразил своих сослуживцев, и смогут ли заболевшие молодые люди продолжить военную карьеру.

Как проходит лечение

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Первые пациенты в Бишкекскую противотуберкулезную больницу поступили еще 21 января. Сейчас в медучреждении лечится 21 солдат Сил воздушной обороны.

По словам главврача больницы Тамары Баялиевой, у всех военнослужащих начальная форма туберкулеза. Ребята получают курс лечения, их состояние медики расценивают как удовлетворительное.

«У тех, кто поступил в январе, была температура, накопилась плевральная жидкость. Эту жидкость медики откачали. Препараты пациенты переносят нормально, аллергической реакции на лекарства у них нет», — сказала Тамара Баялиева.

Одного из поступивших в январе солдат перевели в Наццентр фтизиатрии, поскольку у военнослужащего выявили проблемы с легкими. Там сейчас лежат три пациента, у одного из которых открытая форма туберкулеза.

Председатель Комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатова рассказала, что посетила больных военнослужащих в Бишкекской противотуберкулезной больнице. По ее данным, ребята не жалуются на условия содержания и лечение.

«Солдат кормят достаточно хорошо. В каждой палате лежат по четыре-пять больных, есть холодильники, телевизоры. Помещения обрабатываются хлоркой, установлены ультрафиолетовые бактерицидные лампы. Ребята ни на что не жалуются», — говорит Уулкан Байгубатова.

Нерадивый родитель

Первоисточником заражения является призывник из Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области.

По данным Минобороны, отец, зная, что у его сына проблемы со здоровьем, все равно отправил его служить в армию.

Углубленный медицинский осмотр проводится только гражданскими специалистами. Военком района подписал приказ о призыве.

После призыва молодой человек проходил курс молодого бойца в зенитно-ракетной бригаде. Солдаты жили в закрытом помещении, тесно контактировали друг с другом, это и стало причиной распространения болезни. Среди тех, кого заразил солдат, капитан Сил воздушной обороны.

Известно, что сейчас молодой призывник лежит в Национальном центре фтизиатрии. У бойца открытая форма туберкулеза.

Как больного парня не заметили медики, неизвестно.

Сейчас Военной прокуратуре предстоит выяснить, был подлог документов о заболевании призывника или же его болезнь возобновилась из-за несоблюдения санитарных норм в войсковой части.

Плохое командование

Семерых солдат с туберкулезом выявили еще в январе. Несмотря на это, срочных мер по предотвращению дальнейшей эпидемии не предприняли ни командование Сил воздушной обороны, ни вышестоящее начальство.

Первый заместитель министра обороны Нурлан Кирешеев заявил, что была подтасовка призывных документов, в частности флюорографии грудной клетки.

Когда началось углубленное медосвидетельствование, документы вновь поменяли, но призывник уже пробыл две недели на курсах молодого пополнения. Вся бригада была обследована. Нурлан Кирешеев

Однако о том, что делало Минобороны для того, чтобы не допустить заражения других солдат, полковник Кирешеев так и не смог ничего сказать. Как и ответить на вопрос о том, почему до сих пор никто из командования Сил воздушной обороны за вопиющее ЧП не понес ответственности.

Командующий Силами воздушной обороны Кылычбек Айдаралиев в разговоре с 24.kg отметил, что после выявления массового заражения туберкулезом в зенитно-ракетной бригаде обследовали всех солдат, офицеров и членов их семей. По его словам, сейчас военнослужащих срочной службы дополнительно кормят яблоками, яйцами и молочными продуктами.

«Мной было дано указание, чтобы дополнительно привлечь в бригаду медиков. С 1 апреля будет повышена норма питания для солдат. Сейчас установлены обеззараживающие лампы, проводится более тщательная уборка помещений», — сказал Кылычбек Айдаралиев.

Свою ответственность командующий, по его словам чувствует, но какое наказание ему дали сверху, не знает.

Карьере конец?

По словам главного врача Бишкекской противотуберкулезной больницы Тамары Баялиевой, больные, которые находятся в возглавляемом ею медучреждении, должны в течение 56 дней пройти курс лечения. В ближайшее время первых пациентов, поступивших в больницу, выпишут.

«Все лечение проводится бесплатно. Представители Минобороны обещают предоставить другие медикаменты, дополнительное обследование, если оно понадобится — помимо того, что уже назначено. Пока такой необходимости нет», — отметила Тамара Баялиева.

По данным медиков, пациенты, чье состояние расценивается как удовлетворительное, могут получать лечение и дома.

«У всех пациентов, которые лежат в нашей больнице, начальная форма туберкулеза. Ее можно вылечить. Сейчас солдатам предоставлен отпуск по болезни», — пояснила Тамара Баялиева.

По словам председателя Комитета солдатских матерей Уулкан Байгубатовой, родители заболевших солдат поставили ряд вопросов перед чиновниками Минобороны. В частности, смогут ли их дети дальше продолжать служить в армии.

Известно, что если по результатам военно-врачебной комиссии ребят признают годными, они смогут продолжать службу в армии и получить военный билет.

Отметим, что редакция так и не получила в Минобороны ответ о том, кто из военных чиновников понес наказание и какое. Пока в ведомстве происходят кадровые перестановки, меняются заместители министра, бойцы продолжают заражаться.