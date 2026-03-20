Общество

О ситуации с туберкулезом в Кыргызстане рассказал директор Центра фтизиатрии

О ситуации с туберкулезом в Кыргызстане в эфире «Биринчи радио» рассказал директор Национального центра фтизиатрии Абдулаат Кадыров.

По его словам, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу сохраняет напряженность, поскольку основные показатели остаются высокими.

По предварительным данным за 2025 год, показатель составляет 52,1 случая туберкулеза на 100 тысяч населения, смертность отмечена на уровне 2,1 случая на 100 тысяч населения.

«Самые высокие показатели заболеваемости и смертности в КР зафиксированы в 2001-м. Тогда заболеваемость составляла 168 случаев на 100 тысяч населения, а смертность — 27 случаев на 100 тысяч населения», — проинформировал глава профильного центра.

Он подчеркнул, что по сравнению с 2001 годом показатели заболеваемости туберкулезом снизились почти в три раза. С 1996-го в стране реализовано пять противотуберкулезных программ.

Ранее сообщалось, что в департаменте охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний у военнослужащего выявлен туберкулез. 
