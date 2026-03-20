Общество

Кто находится в зоне риска заболеть туберкулезом, рассказал Абдулаат Кадыров

Беременные и женщины, находящиеся в послеродовом периоде, входят в группу риска заражения туберкулезом из-за гормональной перестройки организма. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Национального центра фтизиатрии Абдулаат Кадыров.

Он отметил, что в Бишкеке ранее в рамках проекта провели скрининговое исследование, в ходе которого у части пациенток в послеродовом периоде выявлены изменения в органах дыхания, а у 3 процентов диагностирован активный туберкулез.

По словам специалиста, в группу риска входят люди с ослабленной иммунной системой. В первую очередь это ВИЧ-инфицированные, болеющие сахарным диабетом, перенесшие трансплантацию органов и принимающие гормональные препараты. В группе риска также находятся люди с хроническими заболеваниями органов дыхания.

«Раньше считалось, что это болезнь бедных, однако сегодня туберкулез встречается как и среди малообеспеченных, так и среди состоятельных. Никто не застрахован», — отметил Абдулаат Кадыров.

Заболевание передается воздушно-капельным путем — при разговоре, кашле или чихании, когда в окружающую среду попадают микобактерии. Туберкулез не передается через предметы быта: посуду, полотенца или рукопожатия, а также по наследству. Основной фактор риска — тесный и длительный контакт с больным открытой формой туберкулеза, уточнил специалист.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366810/
