Общество

В Кыргызстане внедряются новые методы диагностики туберкулеза у детей

В Кыргызстане внедряются новые методы диагностики туберкулеза (ТБ) у детей — через мочу и в образцах стула. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра здравоохранения КР Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, для специалистов особо важно внедрение новых технологий и методологий.

«Отрадно, что 96 процентов случаев туберкулеза диагностируют через молекулярно-генетические методы, — сказала Гульбара Ишенапысова. — Профилактика ТБ остается одной из важный мер. Согласно календарю профилактических прививок в стране на 96 процентов прививают детей против туберкулезного менингита. Но этот показатель снижается. Есть регионы, где вакцинация БЦЖ составляет всего 90 процентов. Поэтому хочу призвать родителей обратить внимание: вакцинация против туберкулеза крайне необходима и важна».

Она отметила, что потребность финансирования противотуберкулезных лекарственных препаратов покрывается на 100 процентов как со стороны доноров, так и со стороны республиканского бюджета.

В настоящее время идет подготовка заявки на новый грантовый цикл Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Материалы по теме
Ежегодно в Кыргызстане от туберкулеза умирает до 200 человек
Кто находится в зоне риска заболеть туберкулезом, рассказал Абдулаат Кадыров
О ситуации с туберкулезом в Кыргызстане рассказал директор Центра фтизиатрии
Врачи провели выездной медосмотр в реабилитационном центре «Үмүт — Надежда»
Детей разрешат вывозить без согласия второго родителя — законопроект
Ежегодно умирают почти 5 миллионов детей до пяти лет — ООН
У военнослужащего ГСИН выявлен туберкулез: комментарий ведомства
Депутат просит облегчить процедуру присвоения инвалидности детям
Борьба с ВИЧ. КР готовит заявку на новый грантовый цикл Глобального фонда
Уровень цифровой ненависти среди подростков изучили в Кыргызстане
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Отопление в&nbsp;Бишкеке отключат на&nbsp;следующей неделе&nbsp;&mdash; мэрия Отопление в Бишкеке отключат на следующей неделе — мэрия
Бизнес
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил квартиру и&nbsp;объявил новую акцию на&nbsp;1&nbsp;миллион сомов «Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
24 марта, вторник
14:51
Кыргызстан расширяет экспорт овощей Кыргызстан расширяет экспорт овощей
14:47
Базар переносят — в Узгене начали строить новый рынок «Береке»
14:46
Кыргызстан готовится к дефициту воды и усиливает контроль за поливом
14:40
Школьницу насмерть сбили на пешеходном переходе в Чуйской области
14:30
Более 52 тысяч черенков роз из Кыргызстана развернули на границе России