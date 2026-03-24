В Кыргызстане внедряются новые методы диагностики туберкулеза у детей

В Кыргызстане внедряются новые методы диагностики туберкулеза (ТБ) у детей — через мочу и в образцах стула. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра здравоохранения КР Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, для специалистов особо важно внедрение новых технологий и методологий.

«Отрадно, что 96 процентов случаев туберкулеза диагностируют через молекулярно-генетические методы, — сказала Гульбара Ишенапысова. — Профилактика ТБ остается одной из важный мер. Согласно календарю профилактических прививок в стране на 96 процентов прививают детей против туберкулезного менингита. Но этот показатель снижается. Есть регионы, где вакцинация БЦЖ составляет всего 90 процентов. Поэтому хочу призвать родителей обратить внимание: вакцинация против туберкулеза крайне необходима и важна».

Она отметила, что потребность финансирования противотуберкулезных лекарственных препаратов покрывается на 100 процентов как со стороны доноров, так и со стороны республиканского бюджета.

В настоящее время идет подготовка заявки на новый грантовый цикл Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.