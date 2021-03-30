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Общество
Сюжет: COVID-19

Первый день вакцинации от COVID-19. Привито 100 человек

За первый день вакцинации от COVID-19 в Кыргызстане привито 100 человек. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, это «нормальный показатель». «Сегодня работа продолжилась. Уже очередь из желающих», — сказал он.

Отметим, что многие медработники отказываются получать прививки. Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал эту позицию так: «Часть медиков переболела и имеет антитела. Им не надо прививаться. Как только количество антител будет уменьшаться, можно будет получить вакцину».

В Кыргызстане начался пусковой этап вакцинации китайской вакциной Sinopharm. Для этого были развернуты специальные пункты вакцинации в Бишкеке, Оше и Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188063/
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