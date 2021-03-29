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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

С 1 апреля ограничат движение еще на шести улицах. Там начнется ремонт

С 1 апреля ограничат движение еще на шести улицах в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, на них планируется начать строительные работы в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» за счет гранта правительства КНР.

В муниципалитете уточнили, что в связи с погодными условиями, обильными осадками с 1 апреля проезд будет частично ограничен, полное закрытие и начало работ запланированы на 7 апреля.

На очереди на реконструкцию со строительством тротуаров с обеих сторон и ирригационной системы:

  • улица Карасаева от улицы Байтика Баатыра до улицы Кара-Дарыя;
  • улица Логвиненко от улицы Фрунзе до проспекта Жибек Жолу;
  • улица Ак-Тилек от улицы Элебесова до улицы Дзержинского в жилом массиве «Ак-Тилек»;
  • улица Култегин от улицы Гидростроителей до улицы Энесай-20 в жилом массиве «Энесай»;
  • улица Дзержинского от проспекта Жибек Жолу до улицы Баялинова;
  • въезд в жилмассив «Мурас-Ордо» от села Озерного до жилмассива «Мурас-Ордо».

Также запланировано строительство моста через МЧК по улице Архитекторов в жилмассиве «Ак-Босого».

В мэрии напомнили, что в рамках данного проекта с 15 марта начаты дорожные работы на 14 улицах.

Вторая фаза проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» рассчитана на два года. За это время планируется построить пять мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китайской Народной Республики, подрядчик — китайская корпорация China Road and Bridge Corporation.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188016/
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