С 1 апреля ограничат движение еще на шести улицах. Там начнется ремонт

С 1 апреля ограничат движение еще на шести улицах в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, на них планируется начать строительные работы в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» за счет гранта правительства КНР.

В муниципалитете уточнили, что в связи с погодными условиями, обильными осадками с 1 апреля проезд будет частично ограничен, полное закрытие и начало работ запланированы на 7 апреля.

На очереди на реконструкцию со строительством тротуаров с обеих сторон и ирригационной системы:

улица Карасаева от улицы Байтика Баатыра до улицы Кара-Дарыя;

улица Логвиненко от улицы Фрунзе до проспекта Жибек Жолу;

улица Ак-Тилек от улицы Элебесова до улицы Дзержинского в жилом массиве «Ак-Тилек»;

улица Култегин от улицы Гидростроителей до улицы Энесай-20 в жилом массиве «Энесай»;

улица Дзержинского от проспекта Жибек Жолу до улицы Баялинова;

въезд в жилмассив «Мурас-Ордо» от села Озерного до жилмассива «Мурас-Ордо».

Также запланировано строительство моста через МЧК по улице Архитекторов в жилмассиве «Ак-Босого».

В мэрии напомнили, что в рамках данного проекта с 15 марта начаты дорожные работы на 14 улицах.

Вторая фаза проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» рассчитана на два года. За это время планируется построить пять мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китайской Народной Республики, подрядчик — китайская корпорация China Road and Bridge Corporation.