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Общество

Карантин в Алматы. Певца Кайрата Нуртаса оштрафовали за посещение тоя

Казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса оштрафовали в Алматы во время карантина. Об этом сообщил Tengrinews.kz.

По его данным, Кайрат Нуртас и другие участники мероприятия оштрафованы на 87 тысяч 510 тенге (17 тысяч 500 сомов).

«В ходе рейда в одном из увеселительных заведений выявлен факт проведения мероприятия с участием более 80 человек. Среди посетителей был Кайрат Нуртас, который вместе с другими был доставлен в управление полиции для составления протокола об административном правонарушении. Все оштрафованы. Однако на этом шоу не закончилось, внутри заведения начался переполох. Администрация ресторана и охрана, пытаясь оградить звездных клиентов от камер, всячески препятствовали работе мобильной группы», — передает издание со ссылкой на пресс-службу акима города.

Сам Кайрат Нуртас прокомментировал произошедшее у себя в Instagram. «Вчера мы были у одного старшего брата на дне рождения. Возможно, хотели именно меня задержать, не знаю, в общем. Пусть все будет хорошо», — написал он.

Отметим, в Алматы с марта усилены карантинные меры в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187791/
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