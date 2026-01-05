Акиму Алматы поручено превратить город, который никогда не спит. Об этом в интервью газете Turkistan сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Фото из архива. Касым-Жомарт Токаев поручил превратить Алматы в круглосуточно работающий туристический центр по примеру мировых мегаполисов

В публикации отмечается, что глава государства поручил превратить Алматы в круглосуточно работающий туристический центр по примеру мировых мегаполисов.

Касым-Жомарт Токаев считает, что развитию туризма мешают псевдоэкоактивисты и отсутствие конкуренции в отдельных сферах. Он также подчеркнул необходимость обновления горнолыжного курорта «Шымбулак», который, несмотря на уникальное расположение, устарел и требует нового подхода к развитию.

Алматинский горный кластер должен быть доступен для туристов с разным уровнем дохода, а Алматы нуждается в дальнейших улучшениях инфраструктуры, благоустройства и освещения для работы в круглосуточном режиме, сказал президент РК.

«Поручил акиму превратить Алматы в город, который, как Нью-Йорк, Москва, Париж, «никогда не спит», работает круглосуточно в интересах его гостей», — цитирует его издание.